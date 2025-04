«Tu nem em forma estás»: Confronto no Big Brother aquece a casa com acusações de "body shaming"

O ambiente aqueceu na tarde desta terça-feira, dia 29 de abril, na casa do Big Brother 2025. O anfitrião reuniu os concorrentes no jardim para dar início à tão esperada semana do Bootcamp, e o desafio não demorou a criar faísca.

Num momento que prometia apenas ser competitivo, com o líder da semana, Diogo, a apostar 70% do orçamento semanal devido à motivação do grupo, um confronto inesperado entre Luís Gonçalves e Nuno Brito acabou por marcar a tarde.

Durante uma dinâmica onde os concorrentes tiveram de identificar quem consideram ser o seu “alvo a abater”, Luís não hesitou em escolher Nuno, apontando diretamente para um comentário anterior que considera ofensivo.

"O Nuno começou a falar do meu físico, a dizer que eu ando a treinar para mostrar... nunca tomei nada para crescer um bocadinho... não é genética. Tu até disseste na tua curva da vida que na adolescência tinhas complexos com o teu corpo, de seres pequenino e isso tudo", disparou Luís.

As palavras de Luís tocaram num ponto sensível e Nuno Brito reagiu de imediato, acusando o colega de o atacar com base em questões pessoais, e introduziu o termo “body shaming” na discussão — expressão usada para descrever comentários que ridicularizam ou humilham alguém com base na aparência física.

"Tu nem em forma estás", foi uma das frases que Nuno admitiu ter dito, tentando justificar-se perante o grupo, mas a tensão já era evidente. Luís, por sua vez, acusou Nuno de extrapolar situações e diminuir os outros.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

O momento acabou por se transformar num verdadeiro duelo verbal, num frente a frente intenso, num tema que ganha cada vez mais relevância social: os limites do discurso e a importância do respeito pela imagem e autoestima de cada um.

A semana do Bootcamp promete ser exigente, mas os desafios parecem ir muito além da resistência física — e esta segunda-feira provou exatamente isso.