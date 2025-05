Vai dar para o torto: Nuno e Luís passam-se um com o outro e o motivo é... A mãe do Nuno

🔥 Discussão intensa no Big Brother: Luís e Nuno trocam acusações em clima de tensão

O ambiente na casa do Big Brother aqueceu nas últimas horas, após uma acesa discussão entre Luís Gonçalves e Nuno Brito. O momento de tensão teve origem quando Luís se mostrou incomodado com os comentários de Nuno sobre a própria mãe, acusando o colega de se vitimizar constantemente com a sua história de vida.

«Estás sempre aí, parece que te estás a fazer de coitadinho», foi a frase de Luís que levou Nuno Brito ao limite, que rapidamente começou aos gritos com o militar: «Deixa de ser parvo. Não tens qualquer tipo de sensibilidade (...) Ou sais daqui ou tapas os ouvidos». Tudo porque Nuno considera que o colega 'quer ser o maior' e que 'desvaloriza as dores dos outros': «Só tu é que já viveste na vida», ironizou o PT.

«Vai trabalhar, és malandro», provocou Luís. A crítica não caiu bem e Nuno perdeu as estribeiras. A Malveira foi invadida por gritos: «Vai-te informar! Tu não tens respeito pelos outros. Tu falas à toa (...) Não me mandas fechar a boca».

O que começou como uma troca de palavras rapidamente escalou para um confronto marcado por gritaria, acusações fortes da vida pessoal e uma clara divisão de opiniões. «Estou farto de te ouvir falar mal da tua mãe aqui dentro desta casa», berrou Luís. Ao que Nuno respondeu: «Ninguém tem a mesma sorte do que tu. Tens sorte de que quando as coisas apertarem vais pedir ajuda à tua mãe».

A discussão entre os dois concorrentes, que têm vindo a afirmar-se como antagonistas do jogo, marcou um dos momentos mais explosivos desta edição, deixando os telespectadores em alerta e a casa num clima de cortar à faca.

