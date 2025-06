É fã de Luís Gonçalves? Então o Ranking de Popularidade desta semana é para si

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou mais um ranking de popularidade desta edição e se é fã de Luís Gonçalves, este é o ranking perfeito para si.

Isto porque o concorrente de 41 anos é o favorito do público há semanas e continua a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada. Mas esta semana a percentagem de aprovação é ainda maior: 70% de aprovação contra apenas 30 de reprovação.

Para completar o pódio, está Carina Frias em segundo lugar, mantendo o lugar da semana passada. O mesmo acontece com Lisa Shincariol que continua em terceiro lugar, tendo vindo a ganhar cada vez mais terreno ao longo das última semanas.

Do lado oposto da tabela, Manuel Cavaco mantém-se como o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 16% de aprovação, contra 84% de reprovação. Carolina Braga desceu para o penúltimo lugar do ranking, assim como Manuel Rodrigues, que ocupa a sexta posição.

Veja o ranking completo:

Ontem pedimos-lhe, nas stories, para nos dizer quais os concorrentes que mais gostava. 👁

Aqui estão os resultados:

1º Luís

2º Carina

3º Lisa

4º Diogo

5º Nuno

6º Manuel Rodrigues

7º Carolina

8º Manuel Cavaco