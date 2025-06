Luís Gonçalves já tem planos para o prémio de 100 mil euros

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Luís Gonçalves revelou o que pensa fazer com o prémio do Big Brother 2025: 100 mil euros. Ainda surpreendido com a vitória, Luís Gonçalves respondeu pela primeira vez à pergunta: «O que pensa fazer com os 100 mil euros do prémio?».

Luís Gonçalves revelou que pensa «investir, comprar um terreno» e fazer «uma casa de madeira».

Nas primeiras palavras como vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves também deixou uma nota para quem o apoiou. «Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram. Foi uma experiência única».

O que a televisão não mostrou. Euforia e loucura nos primeiros momentos de Luís Gonçalves fora do estúdio

Luís Gonçalves abandonou o estúdio da Gala, após se tornar no Grande vencedor do Big Brother 2025, e foi recebido pelos fãs que correram para ele eufóricos.

A vitória de Luís Gonçalves na final do Big Brother foi marcada por muita euforia e emoção, primeiro dentro de estúdio, enquanto o programa estava a dar, e depois quando as câmaras se desligaram.

Já apos o fim da gala, Luís Gonçalves abandonou o estúdio com o cheque de 100 mil euros na mão. E Fi recebido por uma multidão que literalmente invadiram o espaço para abraçarem o grande vencedor. Luís tirou selfies e agradeceu a vitória.

Veja o momento no vídeo: