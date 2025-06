Um preservativo. Uma piscina. E um concorrente cheio de ideias. Este é o momento mais falado

Aconteceu nesta edição do Big Brother e há bem pouco tempo. Luís Gonçalves é o protagonista do momento mais viral desta edição do reality show, da TVI, mas também da história de programa.

Estávamos num fim de semana cheio de sol quando o concorrente, um dos finalista que concorrente ao prémio final, teve a ideia de fazer uma boia improvisada, usando os materiais que tinha mão. Assim, Luís Gonçalves fez-se à piscina com uma boia feita de preservativos cheios de ar, mas também sacos do lixo.

A meio, o preservativo rebentou, o que deixou os restantes colegas de casa mais do que incrédulos.

Veja o vídeo e recorde o vídeo mais falado desta edição do Big Brother.

Recorde-se que a gala final do BB 2025 acontece este domingo, dia 29 de junho, na TVI.

