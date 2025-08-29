Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, é o autor do momento mais insólito vivido recentemente num reality show. E aconteceu já este ano, em pleno verão. O dia era de calor, convidada a mergulhos, e Luís Gonçalves decidiu testar uma ideia ‘louca’. Fazer com as próprias mãos uma boia para aproveitar a piscina. Para isso, usou sacos do lixo e preservativos.

Todos os concorrentes ficaram incrédulos, sobretudo quando um dos preservativos rebentou.

Ainda se lembra do momento? Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais insólitos dos últimos tempos.

VEJA TAMBÉM: Um dos momentos mais marcantes de sempre do Big Brother: O dia em que Francisco Monteiro fez um buraco na parede