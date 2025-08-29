Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

Ao Minuto

12:13
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares - Big Brother
06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

12:01
Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas - Big Brother
04:27

Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas

11:51
«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage - Big Brother
04:11

«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage

11:38
«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte - Big Brother
03:18

«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte

11:25
«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque - Big Brother
00:48

«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque

11:21
Tensão silenciosa? Jéssica lança farpa a Miranda com uma só palavra - Big Brother
02:19

Tensão silenciosa? Jéssica lança farpa a Miranda com uma só palavra

11:06
Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar - Big Brother
03:03

Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar

10:57
Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto - Big Brother
02:57

Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto

10:50
Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica - Big Brother
02:03

Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica

10:36
Miranda acorda Afonso com beijos mas é ignorada - Big Brother
01:16

Miranda acorda Afonso com beijos mas é ignorada

10:29
Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me» - Big Brother
04:54

Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me»

10:28
Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show - Big Brother

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

10:00
Conseguiram vencer a prova semanal? Big Brother revela resultado surpreendente - Big Brother
02:51

Conseguiram vencer a prova semanal? Big Brother revela resultado surpreendente

09:58
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão - Big Brother

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

09:56
Entre lágrimas e beijos, Miranda confessa tudo a Afonso: «Eu quero-te para…» - Big Brother
04:43

Entre lágrimas e beijos, Miranda confessa tudo a Afonso: «Eu quero-te para…»

09:33
Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica - Big Brother
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

09:24
“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira - Big Brother
03:45

“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira

09:03
Olhares que dizem tudo? Jéssica Vieira não tira os olhos de Afonso Leitão e não passa despercebida - Big Brother
02:58

Olhares que dizem tudo? Jéssica Vieira não tira os olhos de Afonso Leitão e não passa despercebida

08:53
Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta - Big Brother
01:22

Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta

08:48
«Queres um beijo na boca?»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda em clima cada vez mais quente - Big Brother
04:24

«Queres um beijo na boca?»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda em clima cada vez mais quente

08:13
Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão - Big Brother
05:32

Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão

08:12
Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas - Big Brother
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

22:51
Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso - Big Brother
05:15

Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso

22:47
Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!» - Big Brother
03:50

Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!»

22:42
Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto - Big Brother
06:11

Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show - Big Brother

Todos ficaram incrédulos com a ideia de Luís Gonçalves, que decidiu fazer uma boia de preservativos para poder desfrutar de um dia de piscina

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, é o autor do momento mais insólito vivido recentemente num reality show. E aconteceu já este ano, em pleno verão. O dia era de calor, convidada a mergulhos, e Luís Gonçalves decidiu testar uma ideia ‘louca’. Fazer com as próprias mãos uma boia para aproveitar a piscina. Para isso, usou sacos do lixo e preservativos.

Todos os concorrentes ficaram incrédulos, sobretudo quando um dos preservativos rebentou.

Ainda se lembra do momento? Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais insólitos dos últimos tempos.

VEJA TAMBÉM: Um dos momentos mais marcantes de sempre do Big Brother: O dia em que Francisco Monteiro fez um buraco na parede 

