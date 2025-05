Ninguém é de ferro... nem mesmo Luís Gonçalves. Gesto raro deixa o concorrente em lágrimas

Luís Gonçalves foi protagonista de um emocionante momento, ao desmanchar-se em lágrimas após um gesto bonito de Renata Reis. O concorrente emocionou-se ao ser reconhecido como um dos jogadores mais importantes da casa e, assim, ter recebido uma vantagem das mãos da convidada.

No Big Brother, os capitães, Bruno Savate e Renata Reis, foram incumbidos de uma missão crucial: escolher dois concorrentes para ganhar a oportunidade de disputar a tão desejada imunidade. Os capitães escolheram Carolina Braga e Luís Gonçalves para esta disputa. Esta reviravolta foi revelada durante o Diário do Big Brother desta terça-feira, quando as votações foram oficialmente abertas na aplicação TVI Reality, permitindo aos portugueses escolher entre os dois concorrentes escolhidos. Posto isto, Luís Gonçalves emocionou-se, protagonizando um momento de derreter o coração.

O concorrente não controlou as emoções e desmanchou-se em lágrimas. A sós, o concorrente aproveitou para libertar todo o 'stress' que tinha acumulado dentro de si, o que não passou despercebido. No confessionário, Luís Gonçalves agradeceu o carinho e reconhecimento de Renata Reis que, assim, lhe deu a oportunidade de lutar pela imunidade. O concorrente revelou que nunca se tinha sentido assim reconhecido na vida e, por isso, nunca esquecerá o gesto de Renata Reis. Tudo isto tocou Luís Gonçalves e, por isso, levou-o às lágrimas.