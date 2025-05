Caos na casa ao Big Brother. Entenda tudo o que levou a acusações graves contra Luís Gonçalves

A casa do Big Brother viveu momentos de grande tensão após um confronto entre Sara Silva e Luís Gonçalves. Tudo começou quando Sara acusou o colega de se expor de forma inapropriada ao ajustar a toalha depois do banho. Visivelmente perturbada, a concorrente garantiu ter visto tudo, reforçando: «Tens que ter cuidado! Estás sem nada por baixo... vi-te tudo! Juro pela minha mãe que vi tudo».

Luís negou qualquer conduta imprópria e reagiu com indignação às acusações: «Atenção àquilo que estão a dizer! Deixem-se de aventuras e brincadeiras». O desentendimento rapidamente ganhou proporções maiores, com Sara a sentir-se intimidada e outros concorrentes a tomarem partido. Diogo Bordin interveio em defesa da colega, alertando: «Vocês expõem a vítima!». Mais tarde, reforçou a sua posição, acusando Luís de agir como alguém que tenta descredibilizar a dor de uma vítima.

A tensão alastrou-se até ao Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, onde o tema voltou à tona com a exibição de imagens inéditas do momento em questão. Durante o debate em direto, as críticas de Diogo provocaram uma reação exaltada de Luís, que não só se defendeu como lançou comentários polémicos sobre a roupa íntima de outras concorrentes.

O clima tornou-se caótico, com discussões cruzadas e gritos a dominar a casa. Cláudio Ramos foi forçado a cortar a emissão e avançar para intervalo, perante a incapacidade de controlar o ambiente.

