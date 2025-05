Concorrente do Big brother descuida-se e mostra demais. As acusações e confrontos explodiram

O ambiente aqueceu na casa do Big Brother esta quarta-feira, depois de um incidente polémico entre Sara Silva e Luís Gonçalves. A concorrente acusou o colega de ter mostrado demais ao ajeitar a toalha após o banho, deixando-a visivelmente desconfortável. «Tens que ter cuidado! Estás sem nada por baixo... vi-te tudo! (...) Juro pela minha mãe que vi tudo», disse Sara, perante a incredulidade de alguns colegas.

Luís negou de forma veemente ter exposto partes íntimas e respondeu com firmeza às acusações: «Atenção àquilo que estão a dizer! Deixem-se de aventuras e brincadeiras». A troca de palavras rapidamente escalou, com Sara a sentir-se descredibilizada e intimidada, levando à intervenção de outros concorrentes. Entre eles, Diogo Bordin saiu em defesa de Sara, afirmando: «Vocês expõem a vítima!». Mais tarde, Diogo referiu que a postura de Luís é a típica de um abusador.

O episódio gerou um momento de grande tensão dentro da casa do Big Brother, com gritos e lágrimas a marcarem o dia.

No Especial do Big Brother, com Cláudio Ramos, esta situação voltou a ser tema. A emissão ficou marcada por um momento de elevada tensão, que obrigou o apresentador a tomar uma medida drástica: cortar a emissão e avançar para intervalo. Tudo começou com a exibição de imagens exclusivas que revelaram um momento insólito protagonizado por Luís Gonçalves.

É quando o apresentador questiona Diogo Bordin por causa de um comentário seu, sobre a postura de Luís comparada a de um abusador que tenta desvalorizar o que uma vítima sente, que Luís perde as estribeiras e se exalta. Cláudio pediu ordem, mas os concorrentes não se acalmaram.

Luís, visivelmente incomodado, respondeu às críticas e foi mais longe ao fazer comentários sobre os soutiens usados por algumas das colegas da casa.

O ambiente tornou-se incontrolável, com vários concorrentes a falarem ao mesmo tempo. Cláudio Ramos tentou intervir, pedindo ordem na casa, mas sem sucesso. Face à escalada de tensão, o apresentador optou por interromper a emissão e avançar para intervalo, deixando os concorrentes ainda em plena discussão.

Este momento promete dar que falar e será certamente um dos mais comentados da edição.

