Após «cheirar mal», esta é a nova acusação que fazem a Luís Gonçalves

No Big Brother, a tensão voltou a marcar o dia com uma troca de palavras entre Luís Gonçalves e Solange Tavares. Durante o programa, Cláudio Ramos questionou Luís sobre uma expressão utilizada durante uma discussão com a colega: «Está arrependido de ter usado a expressão ‘vai-te lixar’?», perguntou o apresentador.

Luís respondeu com honestidade: «Estou. Em vez de dizer isso, podia ter dito 'lixo', por exemplo. Mas foi uma situação de troca de ideias, e a Solange disse algo sobre ‘comer de boca aberta’. Vem-me sempre com essa ideia de eu ser mal-educado. Eu estava na outra ponta do balcão, o Manel comentou algo, e eu disse ‘eu quero que se lixe’. Se a Solange disse que não ficou ofendida, hoje já disse que ficou. E eu pedi desculpa.»

Solange, por sua vez, não deixou o comentário passar em branco e reagiu: «Ele disse essa palavra porque ele come de boca aberta e faz barulhos todos os dias. Eu chamar-lhe palhaço é muito grave, mas o que ele me disse parece que não é? É uma expressão do Norte, quando ele nem sequer é do Norte».

Perante a insistência da colega, Luís limitou-se a responder: «Não vale a pena, Solange», mostrando-se visivelmente incomodado com o rumo da conversa. O concorrente ainda questionou se Solange realmente conseguia ouvi-lo mastigar, dado que, segundo ele, estavam afastados.

Solange terminou com uma nota mais provocatória, dirigindo-se a Cláudio Ramos: «Cláudio, se o vir comer, quase que lhe vê o estômago.»

A troca de acusações entre os dois concorrentes promete continuar a dar que falar dentro da casa. Resta saber se este desentendimento se manterá ou se ambos conseguirão encontrar um ponto de entendimento nos próximos dias.