Big Brother debaixo de fogo: Luís Gonçalves deixa Solange Tavares 'fora de si' ao compará-la com outra mulher da casa?

Ontem, a casa do Big Brother "pegou fogo" com a discussão protagonizada entre Luís Gonçalves e Carolina Braga, durante a distribuição das tarefas da casa. A líder Solange Tavares quis proporcionar uma noite a dois a Carolina Braga e a Diogo Bordin e a confusão instalou-se.

A conversa subiu de tom quando Carolina Braga 'provocou' Luís Gonçalves, dizendo que ele ia "dormir em conchinha com o Bruno Savate". O ex-fuzileiro não gostou e reagiu de imediato: «Não preciso, eu entrei aqui sozinho, não preciso de dormir em conchinha nem ando aqui em matilha», respondeu.

Para piorar a situação, Luís Gonçalves foi mais longe e mostrou-se contra ceder o quarto ao casalinho. «Se querem falar, falam durante o dia, não é à noite. Se querem ser homenzinhos e serem tratados como homenzinhos, chegam-se à frente e dizem que querem passar uma noite os dois juntos no quarto», afirmou.

Foi então que Carolina Braga se exaltou. «Tento na língua, eu não te admito! Tu tens uma filha lá fora. Tu vais calar a boca, tu vais calar a boca porque eu tenho um pai lá fora. Estás a ouvir? Tenho um pai e uma mãe lá fora e tu vais calar a boca», disse, visivelmente incomodada e levantando-se do sofá para se dirigir ao concorrente.

Mais tarde, no quarto cor de rosa, durante os ensaios da coreografia para a prova semanal, Luís Gonçalves e Solange Tavares envolvem-se numa discussão. Os dois começam a desentender-se devido à prova e Luís atira que a concorrente está a fazer uma "birra". Solange vai mais longe e diz que não é "obrigada a levar com isto todo o dia". Neste momento, Luís exalta-se por Solange estar a referir-se a ele como "isto".

Solange defende-se e diz que não se está a referir ao colega, mas antes, a toda a situação. No entanto, a concorrente mostra-se exaltada e a discussão sobe de tom: "Eu estou a respeitar a porra da tua opinião porque estou a dizer que é a Lisa que tem de fazer! Tu só fazes palhaçadas! Tudo o que tu dizes... só saem palhaçadas da tua boca".

Luís não se fica e acusa Solange de ser "arrogante", e continua, "escusas de estar aí aos gritos, tu para mim não vens gritar, queres gritar vais gritar lá para fora! Se estás enervada por eu ter dito que a Lisa tinha carisma...".

Recorde-se que, há semanas atrás, os dois concorrentes protagonizaram alguns momentos caricatos de alguma proximidade, mas a relação começou a descambar, e agora parece que a discórdia voltou a reinar entre ambos.

Será que irá haver uma reviravolta para Luís e Solange? A casa do Big Big Brother é uma caixinha de surpresas.

Em cima, espreite a galeria de imagens do momento mais quente desta semana no Big Brother. A discussão acesa entre Luís Gonçalves e Carolina Braga.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!