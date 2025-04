Casa a arder no Big Brother: E o motivo insólito da nova polémica não poderia ser mais comum na história do reality show

Hoje, durante o início da tarde na casa do Big Brother, assistimos a mais uma discussão, que tem marcado o dia. Um dos protagonistas é Luís Gonçalves, que ultimamente tem estado no centro de todas as polémicas, e a outra é Solange Tavares. Mas esta não é a primeira vez que se desentendem. Ainda esta semana, ambos se chatearem e o motivo veio a dobrar: o biquíni de Solange e o facto de alegadamente o concorrente ter ido usar a casa de banho, de porta aberta.

Mas afinal qual foi a razão, desta vez, para que os ânimos se exaltassem na casa mais vigiada do país? Solange Tavares começou a 'picar' Luís Gonçalves devido à gestão da comida, nomeadamente dos ovos, algo que já é muito comum nos reality shows que temos vindo a acompanhar.

A concorrente açoriana acusa-o de ter "zero bom senso", e Luís mostra-se irritado e atira: «Mas agora estou a discutir contigo por causa de um quarto de ovo? Isso é sono, vai dormir". Após Nuno Brito se juntar à conversa, o personal trainer ainda vai mais longe: «Se eu souber que está a faltar comida, eu tiro da minha boca para dar à tua... não te preocupes!", e acusa Nuno Brito de estar a "fazer um papel".

No final da intervenção, Luís Gonçalves e Nuno Brito parecem chegar a um consenso.

A organização da comida está a ser alvo de preocupação por parte dos concorrentes, por não chegar para todos. Na situação dos ovos, vão ter de haver voluntários para não comer ovos, para que não se esgotem rápido.

Esta não é a primeira vez que a comida é um motivo de discussão na história do reality show. Recorde, aqui, um momento semelhante protagonizado André Filipe e Joana Albuquerque, no Big Brother - A Revolução, em 2020. André Filipe forçou-se a comer um bróculo, cru, mesmo não gostando do vegetal, e a concorrente de Cascais ficou em choque. Reveja o vídeo, em baixo.

Será que as discussões sobre a gestão da comida vieram para ficar, ou irá o líder mudar de estratégia de forma a impor outra organização na casa? Fique para ver o desenrolar dos próximos capítulos!

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros.

Durante a prova do líder, que aconteceu na gala do domingo passado, um dos concorrentes se consagrou o vencedor da prova. Surpreendentemente, Nuno Brito vence e volta a ser líder. Os concorrentes chegam à sala e ao anunciarem a novidade, a reação de Érica não passa despercebida.

Ontem, o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, foi palco de várias tensões entre os concorrentes, nomeadamente Luís Gonçalves e Carolina Braga, tendo acabado com a mesma em lágrimas.

Já ficámos a conhecer todas as nomeações desta semana, para uma dupla expulsão que irá ocorrer esta quinta-feira à noite. Veja quem são os concorrentes que para já 'vão à chapa' na próxima gala do Big Brother, mas não só! Veja, ainda, todas as reações dos presentes!

