Digno de comédia romântica: Gesto inesperado de Luís Gonçalves com Solange Tavares derrete Portugal

Na casa mais vigiada do país, onde cada olhar é escrutinado e cada gesto pode ser o início de algo maior, há uma ligação que está a florescer e a conquistar quem acompanha o Big Brother: Luís Gonçalves e Solange Tavares estão cada vez mais próximos… e cúmplices!

Na noite de ontem, durante o Especial apresentado por Cláudio Ramos, até os mais distraídos notaram o que muitos já vinham a suspeitar: há química entre o ex-fuzileiro e a cabeleireira. O próprio Big Brother não deixou escapar a cumplicidade crescente entre os dois concorrentes, comentando o clima que se tem tornado cada vez mais evidente.

Um início de dia com sorrisos… e declarações!

Esta manhã começou com boa disposição na casa e, claro, com mais um momento protagonizado por este duo que tem vindo a conquistar os telespectadores. Luís, sempre bem-humorado, resolveu provocar Solange por causa da maquilhagem. Mas o que parecia ser apenas uma brincadeira revelou um lado mais ternurento do concorrente: «Se eu não gostasse de ti...»

Se o momento já tinha deixado os fãs com o coração derretido, o que se seguiu foi digno de comédia romântica: Luís foi buscar a bolsa de maquilhagem de Solange, escolheu um batom e tentou pintar-lhe os lábios, entre muitas gargalhadas e olhares cúmplices. A espontaneidade e leveza do momento conquistaram até os que ainda não se tinham rendido à ligação entre os dois.

Veja o momento na íntegra, em baixo.

Emoções ao rubro na casa mais famosa do país

Não é a primeira vez que Luís e Solange protagonizam momentos cheios de emoção e cumplicidade, mas agora já ninguém tem dúvidas: Será que algo especial pode estar a nascer? Entre gestos de carinho, provocações com charme e um à-vontade que só existe entre pessoas que se gostam de verdade, os dois vão escrevendo uma história que muitos querem ver crescer.

A galeria de imagens que preparámos para si (em cima) mostra todos os ângulos deste momento caricato, mas cheio de ternura.

De olhares trocados a sorrisos que falam mais do que palavras, Luís e Solange estão a dar que falar… e a fazer sonhar. E quem sabe se esta cumplicidade não se transforma num dos romances mais marcantes desta edição?

O Big Brother continua ao rubro, com emoções à flor da pele, estratégias, conflitos e, claro, momentos de pura conexão. Fique connosco e acompanhe todos os desenvolvimentos ao minuto. A história continua… e promete ainda mais surpresas!