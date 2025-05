O olhar que deixou Cláudio Ramos com pulgas atrás das orelhas. Luís Gonçalves e Solange Tavares passam de inimigos a algo mais

Solange Tavares e Luís Gonçalves foram chamados esta quarta-feira ao confessionário, durante o Especial com o Cláudio Ramos, para falarem do novo ponto de situação que se vive na relação dos dois. Luís e Solange foram durante longas semanas inimigos declarados. Contudo, recentemente, Solange começou a elogiar o rival. Além disso, o ex-fuzileiro retribuiu e deu a Solange alguns conselhos de amigo.

Cláudio Ramos e o próprio Big Brother quiseram saber o que se passa entre os dois. «Tenho visto uma aproximação entre os dois», frisou o apresentador. Solange explicou que está a gostar mais agora de Luís e destaca que este está mais divertido: «Tem mostrado uma vertente que eu gosto mais». Luís não esconde o sorriso ao ouvir este elogio.

«Não sente que há aqui uma certa tensão?», questionou o anfitrião a Cláudio Ramos e este concordou.

Veja as imagens do encontro dos dois rivais, que agora parecem viver uma fase diferente dentro da casa mais vigiada do País.

