Tensão máxima: A casa do Big Brother está a 'ferro e fogo' após cadeira quente eletrizante

A gala do Big Brother de ontem ficou marcada pelos fortes momentos de tensão. Ainda assim, a temperatura explodiu no pós gala, durante uma cadeira quente repleta de discussão e troca de acusações. Os ânimos já estavam exaltados depois de uma gala cheia de reviravoltas, fazendo com que as emoções começassem a borbulhar. Foi no pós gala, então, que começaram a voar acusações.

Vários foram os concorrentes a entrar em confronto. Adrielle Peixoto e Nuno Brito protagonizaram, uma vez mais, um forte desacato que culminou numa troca de acusações. O concorrente não se poupou e afirmou que, para ele, a colega é absolutamente indiferente. Adrielle respondeu à altura e até levantou questões sobre a sua essência enquanto pessoa. O clima escaldou quando Adrielle Peixoto entrou na conversa de Tomé Cunha e Nuno Brito. A concorrente reforçou a ideia de Nuno ser egocêntrico, acrescentando que não permite a opinião diferente da sua. Nuno Brito respondeu às acusações e defendeu-se dizendo que a colega lhe é completamente indiferente. Os ânimos exaltaram-se uma vez mais entre os colegas, dando espaço para mais um aceso bate-boca.

O debate não ficou por aqui, Nuno Brito e Adrielle Peixoto voltaram a trocar fortes acusações. Os rivais foram protagonistas de uma nova discussão que chocou todos os colegas. Em conversa com Érica Reis, Nuno assumiu que não quer ter qualquer relação com Adrielle. O concorrente disparou que Adrielle lhe traz 'más energias' e, por isso, prefere manter a distância. Adrielle Peixoto foi impiedosa na resposta, levantando questões acerca de questões raciais, o que não caiu bem ao grupo.

Também o nome Luís Gonçalves surgiu no meio dos desacatos, sendo que este voltou a entrar em confronto com Solange Tavares e Manuel Rodrigues. Os concorrentes não esconderam que as atitudes do colega lhes têm causado incómodo, e que começam a estar fartos. Solange Tavares voltou a queixar-se de se sentir 'silenciada' por Luís, no entanto assumiu que não tem medo do colega e que não se vai calar perante o mesmo. Já Manuel Rodrigues, também foi implacável nos comentários acerca do colega, acusando-o de ir por caminhos menos éticos. O concorrente não se calou e acusou os colegas de unirem forças contra ele.

Mas não foi este o fim, dado que Solange e Luís acabariam por voltar a entrar em confronto. Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram um aceso bate boca acerca da proximidade do concorrente com Carina Frias. Tudo começou quando o concorrente assumiu que se estava a aproximar mais de Carina, uma vez que gostava de estar perto dela. Posto isto, Solange Tavares interveio com fortes acusações. A concorrente foi implacável com Luís, acusando-o de se aproximar de Carina por interesse e não porque gostava da sua companhia. Luís Gonçalves não se retraiu e ripostou da mesma forma. O concorrente acusou a colega de o querer afastar de Carina, o que não ia acontecer.