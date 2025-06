Nunca antes visto: Equipa que apoia Luís Gonçalves inspira-se em insultos dirigidos ao ex-militar e batiza-se como...

A tensão está ao rubro no Big Brother! Numa emissão desta quarta-feira, 4 de junho, os concorrentes foram confrontados com imagens polémicas de uma dinâmica que acabou por gerar um verdadeiro turbilhão de emoções. Tudo começou quando Manuel Cavaco, o líder da semana, avaliou o comportamento dos colegas... e atribuiu uma nota negativa a Luís Gonçalves.

A reação do ex-fuzileiro não se fez esperar: exaltado, sentiu-se injustiçado e lançou duras críticas aos restantes concorrentes. “Eles achavam que eu era uma porta, mas eu sou um muro de betão”, atirou, visivelmente irritado.

Por falar em porta... a equipa que está cá fora a prestar apoio a Luís Gonçalves parece ter-se inspirado nesse mesmo insulto já dirigido ao concorrente e batizou-se como "Team Porta".

Veja a prova, em baixo.

Outro momento marcante aconteceu quando Carolina Braga decidiu abandonar a dinâmica, frustrada por não ter tido oportunidade de se expressar.

“Eu não preciso de abrir a boca que o meu nome está sempre na boca do Luís. Estive imenso tempo com o dedo no ar e não tive oportunidade de falar”, explicou, acrescentando: “Estava saturada, isto é uma coisa recorrente”.