Imperdível: Luís Gonçalves arranca a semana de tutu.... e revela tatuagens

Luís Gonçalves deu um treino militar de tutu na casa do Big Brother.

O concorrente mostrou-se como nunca o vimos.

O Big Brother 2025 está ao rubro e se pensa que já viu tudo, desengane-se. Luís Gonçalves surpreendeu tudo e todos ao dar um treino militar na casa do Big Brother com roupas muito especiais.

O concorrente - que nos habituou a uma postura mais séria e de durão - surgiu de tutu, bem como todos os colegas que fizeram assim a aula muito bem vestidos.

Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens deste treino imperdível.

Este treino especial aconteceu esta manhã na casa mais vigiada do País, sendo uma forma de acalmar os ânimos e desanuviar após uma gala e pós-gala muito tensos.

A gala teve as emoções à flor da pele, pois para além de assistirmos à emocionante curva da vida de Luís Gonçalves, tivemos uma expulsão surpreendente.

Dinis Almeida foi o concorrente menos votado pelo público para ser salvo e por isso abandonou a casa mais vigiada do país, deixando os colegas em choque e muitos em lágrimas, como é o caso de Nuno Brito e Solange Tavares.

Por outro lado, Adrielle Peixoto não conseguiu esconder o entusiasmo e euforia e gritou bastante alto quando percebeu que estava salva, incomodando os colegas, que a acusaram de não respeitar o momento de Dinis Almeida.

Já no pós-gala os confrontos foram muitos e a tensão continuou a reinar na casa do Big Brother, com uma cadeira quente que ferveu.