Imagens exclusivas! Levado ao colo e a celebrar com champanhe, assim foram os primeiros minutos de Luís Gonçalves fora do estúdio

Na Gala final do Big Brother 2025, Luís Gonçalves consagrou-se o grande vencedor desta edição do reality show da TVI, com 57% dos votos.

Foi recebido em euforia logo após sair do estúdio da gala final do Big Brother. Nas redes sociais, começaram a circular imagens exclusivas que mostram os primeiros minutos do vencedor fora do ambiente televisivo, já rodeado pelos seus entes queridos.

Num ambiente de festa e emoção, Luís foi elevado no ar pelos amigos e apoiantes, enquanto os aplausos e gritos de celebração enchiam o ar. Entre abraços apertados e sorrisos emocionados, houve também lugar para o tradicional brinde com champanhe, selando uma vitória que conquistou o coração do público.

As fotografias e vídeos partilhados online mostram a intensidade do momento e o carinho que Luís Gonçalves recebeu assim que deixou o estúdio. Depois de semanas de competição no Big Brother, o concorrente sai agora para uma nova fase da sua vida, rodeado de apoio e amor.

Veja as imagens: