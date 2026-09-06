Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Ao Minuto

00:58
Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars - Big Brother
08:48

Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars

00:54
Tensão continua! Sónia Jesus nomeia Jéssica Maria e lança farpas - Big Brother
02:36

Tensão continua! Sónia Jesus nomeia Jéssica Maria e lança farpas

00:48
Polémica começou! Luís Gonçalves e Catarina Miranda pegam-se durante as nomeações - Big Brother
01:03

Polémica começou! Luís Gonçalves e Catarina Miranda pegam-se durante as nomeações

00:46
Luís Gonçalves indignado com Miguel Vicente: «Está ali armado em fino» - Big Brother
05:57

Luís Gonçalves indignado com Miguel Vicente: «Está ali armado em fino»

00:41
Picardia! Miguel Vicente nomeia Luís e este recusa aperto de mão: «Estás aí armado em importante» - Big Brother
04:08

Picardia! Miguel Vicente nomeia Luís e este recusa aperto de mão: «Estás aí armado em importante»

00:33
Miguel Vicente é o primeiro líder! Veja a reação de Francisco Monteiro - Big Brother
05:01

Miguel Vicente é o primeiro líder! Veja a reação de Francisco Monteiro

00:25
Veja as reações dos concorrentes à entrada de Catarina Miranda no Big Brother All Stars - Big Brother
03:12

Veja as reações dos concorrentes à entrada de Catarina Miranda no Big Brother All Stars

00:24
David Maurício está de regresso ao Big Brother, mas não vem sozinho - Big Brother
04:59

David Maurício está de regresso ao Big Brother, mas não vem sozinho

00:23
A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque - Big Brother
04:03

A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque

00:14
Desta ninguém esperava: Saiba quem são as duas novas concorrentes do Big Brother All Stars - Big Brother
09:24

Desta ninguém esperava: Saiba quem são as duas novas concorrentes do Big Brother All Stars

23:47
Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui - Big Brother

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

23:45
Tensão no ar! Sónia Jesus reage à entrada de Jéssica Maria: «Não conheço esta gente» - Big Brother
02:41

Tensão no ar! Sónia Jesus reage à entrada de Jéssica Maria: «Não conheço esta gente»

23:40
Imperdível! Ex-namorados, Diogo Marcelino e Jéssica Maria reencontram-se no Big Brother All Stras - Big Brother
04:38

Imperdível! Ex-namorados, Diogo Marcelino e Jéssica Maria reencontram-se no Big Brother All Stras

23:37
O inesperado aconteceu! Uma concorrente há muito esperada que chega a estúdio de forma hilariante - Big Brother
07:45

O inesperado aconteceu! Uma concorrente há muito esperada que chega a estúdio de forma hilariante

23:28
Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer - Big Brother

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

23:28
Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars - Big Brother

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

23:28
David Diamond entra na Casa do Big Brother All Stars e já tomou decisões - Big Brother
03:25

David Diamond entra na Casa do Big Brother All Stars e já tomou decisões

23:24
Diogo Marcelino está de volta e confronta-se com David Diamond - Big Brother
04:29

Diogo Marcelino está de volta e confronta-se com David Diamond

23:19
Helena Isabel lança farpa a Érica Silva: «Estava habituada a ver-te mais descascada» - Big Brother
01:30

Helena Isabel lança farpa a Érica Silva: «Estava habituada a ver-te mais descascada»

23:18
Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars - Big Brother

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

23:18
David Diamond está de regresso e preparado para tudo no Big Brother All Stars - Big Brother
04:15

David Diamond está de regresso e preparado para tudo no Big Brother All Stars

23:17
Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta - Big Brother

Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

23:15
Estúdio em silêncio com entrada triunfal de recordista dos reality shows da TVI - Big Brother
06:31

Estúdio em silêncio com entrada triunfal de recordista dos reality shows da TVI

23:10
Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities - Big Brother

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

23:07
Intimidados? Luís Gonçalves entra no Big Brother All Stars e esta foi a reação de todos - Big Brother
05:23

Intimidados? Luís Gonçalves entra no Big Brother All Stars e esta foi a reação de todos

Acompanhe ao minuto

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

  • Maria Figueiredo
Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições" - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Há concorrentes que passam por um reality show e rapidamente são esquecidos. Luís Gonçalves está longe de ser um deles. Venceu o Big Brother 2025, e regressa agora à casa mais vigiada do País para enfrentar um novo desafio e reencontrar algumas das figuras que fizeram parte do seu percurso televisivo.

Aos 41 anos, Luís Gonçalves tornou-se um dos nomes mais marcantes da edição de 2025 do Big Brother. Conhecido pela personalidade frontal, pelo espírito competitivo e por não ter medo de dizer aquilo que pensa, o concorrente dividiu opiniões ao longo da sua passagem pelo programa, mas acabou por conquistar o público e levantar o troféu.

Na grande final, Luís levou a melhor sobre Diogo Bordin e foi consagrado vencedor com 57% dos votos, arrecadando também o prémio de 100 mil euros.

Recorde os vencedores do Big Brother

 

Antes de se tornar conhecido do grande público, Luís Gonçalves construiu um percurso ligado às forças de segurança e ao meio militar.

 

Dentro da casa, essa personalidade ficou rapidamente evidente. Luís não era propriamente um concorrente de ficar em silêncio quando discordava de alguém e protagonizou vários confrontos durante a competição.

 

Foi precisamente essa postura que fez com que fosse, simultaneamente, adorado por muitos e contestado por tantos outros.

 

A polémica também fez parte do jogo

 

Luís nunca foi um concorrente consensual. Ao longo do programa, envolveu-se em discussões e momentos de tensão com vários colegas, assumindo frequentemente uma posição de confronto quando sentia que existia alguma injustiça ou quando discordava das atitudes dos restantes concorrentes.

 

Recorde este momento explosivo de Luís Gonçalves

A sua forma direta de comunicar valeu-lhe críticas, mas também uma enorme base de apoio cá fora. No final, os espectadores acabaram por dar-lhe razão e a vitória confirmou-o como um dos grandes protagonistas daquela edição.

 

À saída da casa, o cenário não podia ter sido mais revelador da divisão que provocava: enquanto alguns colegas não esconderam a distância, Luís foi recebido em verdadeira apoteose pelos fãs que o apoiaram durante o programa.

 

Um vencedor que não ficou indiferente

 

Depois da vitória, Luís continuou ligado ao universo dos reality shows e manteve uma forte presença junto dos seus apoiantes. O ex-militar chegou também a denunciar situações relacionadas com alegados grupos de fãs e aproveitamento da imagem dos concorrentes, mostrando que continuava atento ao fenómeno que descobriu depois de entrar no programa.

 

No plano profissional, aproveitou ainda a exposição alcançada no programa para apostar na sua atividade enquanto personal trainer.

 

Agora, porém, está de volta ao lugar onde tudo aconteceu.

 

De volta e sem medo dos reencontros

 

O regresso ao Big Brother All Stars promete colocar Luís novamente perante alguns rostos conhecidos e, sobretudo, perante concorrentes com personalidades tão fortes quanto a sua.

 

E se alguém esperava encontrar um Luís mais tranquilo, o próprio já deixou uma pista sobre aquilo que pode acontecer. Questionado sobre o reencontro com antigos colegas, o vencedor mostrou-se preparado para o confronto: “Por mim, encontro toda a gente. Se viessem para cima de mim, claro que também iam levar comigo.”

 

A frase diz praticamente tudo.

 

Luís regressa com experiência, com um título de vencedor no currículo e, sobretudo, com a noção de como funciona o jogo e de como é observado cá fora. Desta vez, já não é o anónimo que entrou na casa em 2025: é um vencedor que conhece as regras, conhece a pressão e sabe perfeitamente o impacto que as suas palavras podem ter.

 

Todas as "munições" preparadas?

 

Se a primeira passagem pela casa ficou marcada pela frontalidade, este novo desafio poderá trazer ainda mais intensidade.

 

Luís Gonçalves sabe que vai encontrar concorrentes com contas antigas para acertar, novas alianças para formar e, inevitavelmente, opiniões já construídas sobre si. Afinal, regressa a um jogo onde deixou amigos, mas também algumas relações menos pacíficas.

 

E há uma diferença fundamental: desta vez, todos sabem quem é Luís Gonçalves.

 

O militar que entrou em 2025, conquistou o público e saiu vencedor está de volta. Mais experiente, mais conhecido e, aparentemente, sem intenção de baixar as armas.

 

Se da primeira vez chegou, viu e venceu, resta agora saber se Luís Gonçalves conseguirá repetir a proeza no Big Brother All Stars. Uma coisa parece garantida: munições não lhe vão faltar.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Luís Gonçalves Vencedor Controverso Polémica

Relacionados

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Vencedor do Big Brother emociona com foto rara da filha. E há um detalhe que deixou todos comovidos

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

De luto. Vencedor do Big Brother chora morte de pessoa especial: «Onde quer que estejas...»

Mais Vistos

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Há 2h e 45min
04:21

Maria Botelho Moniz abandona estúdio em direto por causa de um concorrente: «Não estou para isto»

Há 3h e 16min

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Há 3h e 30min

Sónia Jesus ataca Jéssica Maria e envolve-se em luta pública contra ex-marido de Joana Diniz

7 mai 2025, 16:24
Ver Mais

Notícias

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Há 1h e 42min

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

Há 2h e 2min

Viveu um romance com Bruno Savate e derrotou-o na final. A "beta de Cascais" está de volta para o Big Brother All Stars

Há 2h e 2min

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

Há 2h e 11min

Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

Há 2h e 13min
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Ontem às 19:37

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Ontem às 12:12

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Iury Mellany já disse "sim" a Daniel Monteiro. E o vestido escolhido é digno de um conto de fadas

5 set, 19:11

Cara conhecida dos realities faz revelação: «A vida coloca-nos à prova quando menos esperamos»

5 set, 18:51
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Há 2h e 19min

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Há 2h e 27min

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Há 3h e 48min

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

5 set, 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

5 set, 00:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": guerra entre Sónia Jesus e Joana Albuquerque até já envolveu detenção de Vitó!

Há 25 min

Afinal, porque Sónia Jesus e Jéssica Gomes não se falaram na estreia do "Big Brother"? Esta pode ser a razão!

Há 1h e 3min

"Big Brother": Diogo Marcelino teve a vida em risco e guardou segredo impactante... durante 91 dias!

Há 1h e 38min

Antes da estreia do "Big Brother", Catarina Miranda confrontou Luís Gonçalves: "Isso é tudo medo?"

Há 1h e 51min

Érica Silva entra no "Big Brother"... 13 anos após ter um dos segredos mais polémicos de sempre em "Secret Story"!

Há 2h e 9min
Ver Mais Outros Sites