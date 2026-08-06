Na casa, apaixonou-se por uma das concorrentes mais icónicas. Hoje é pai de família e dono de um negócio de sucesso

Luís Nascimento é um dos grandes nomes da história dos reality shows portugueses: venceu o Secret Story 4 e, anos depois, voltou a triunfar em A Quinta, somando dois títulos que o tornaram um dos concorrentes mais vitoriosos de sempre no género. Longe das câmaras, a vida seguiu o seu curso e o ex-concorrente é hoje pai de família e empresário.

As imagens que partilha no Instagram mostram esse novo capítulo: Luís Nascimento é pai de Carolina, de apenas 5 anos, e à frente de um negócio próprio, dedicado à venda de queijos, vinhos e enchidos, com o nome Sabores da Gordunha.

Recorde-se que foi na Casa dos Segredos 4, em 2013, que Luís Nascimento viveu um dos momentos mais marcantes da sua participação: apaixonou-se por Joana Diniz, relação que se prolongou por cerca de dois anos após a saída da casa.