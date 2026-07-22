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Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem o programa Dois às 10 com notícia de morte inesperada

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Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem o programa Dois às 10 com notícia de morte inesperada - Big Brother
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O Dois às 10 desta quarta-feira arrancou de forma emotiva. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abriram o programa da TVI com uma triste notícia e uma sentida homenagem.

O programa Dois às 10 desta terça-feira ficou marcado por um momento de emoção logo na abertura. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começaram a emissão com a notícia da morte de Luís Represas, cuja morte, aos 69 anos, foi conhecida durante a manhã.

Num ambiente de grande comoção, os apresentadores prestaram homenagem ao músico, recordando a sua carreira e a relação de proximidade que mantiveram com o artista no programa.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fizeram questão de recordar os vários momentos felizes que viveram ao lado de Luís Represas, evocando a simpatia, o talento e o legado deixado por uma das vozes mais marcantes da música portuguesa.

A notícia da morte de Luís Represas foi avançada pela agência Sons em Trânsito, que revelou que o cantor e compositor morreu na sequência de uma doença prolongada. Fundador dos Trovante e protagonista de uma carreira a solo de enorme sucesso, o músico deixa uma marca incontornável na cultura portuguesa.

A abertura do Dois às 10 transformou-se, assim, numa sentida homenagem a Luís Represas, celebrando o percurso de um artista que continuará a ser recordado através das suas canções e do impacto que teve em várias gerações de portugueses.

Recorde a entrevista de Luís Represas no programa Dois às 10, a 14 de janeiro de 2022:

Veja também: 

Temas: Luís Represas Cristina Ferreira Cláudio Ramos

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