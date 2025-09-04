Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Luíza Abreu e João Moura Caetano continuam a viver intensamente a fase de noivos e, recentemente, decidiram partilhar um momento especial com os seguidores. O casal deslocou-se ao Santuário de Fátima, à noite, num ambiente marcado por emoção e simbolismo.

A visita ficou registada através de uma fotografia publicada nas redes sociais, onde Luíza e João surgem lado a lado, sorridentes, num lugar sagrado, com a imponente Basílica de Fátima como cenário de fundo. Uma verdadeira demonstração de fé e união que rapidamente gerou reações entre fãs e seguidores.

Recorde-se que o noivado do casal foi anunciado no passado 25 de agosto, pouco tempo depois de o romance se tornar público. A revelação aconteceu em direto durante a gala do Big Brother Verão, precisamente no momento em que Luíza Abreu foi expulsa da casa mais vigiada do país.

Desde então, Luíza Abreu e João Moura Caetano têm partilhado vários registos de felicidade, reforçando a cumplicidade que conquistou a atenção do público.