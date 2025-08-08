Momento íntimo entre Luíza Abreu e a mãe conquista as redes sociais

Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother Verão, voltou a emocionar os fãs ao partilhar nas redes sociais um vídeo ternurento ao lado da mãe, Maria Abreu Faro. Nas imagens, é possível ver um abraço cheio de carinho entre mãe e filha, acompanhado de uma declaração que tocou muitos corações: «Mamã, meu amor sem fim! 👩🏻‍❤️‍👩🏻💕».

Durante a sua participação no programa, Luíza referiu-se várias vezes à mãe, destacando a importância que tem na sua vida. A cumplicidade entre ambas sempre foi evidente e, agora fora da casa, essa ligação voltou a ficar evidente neste momento tão especial.

O vídeo, publicado no perfil de Instagram da ex-concorrente, rapidamente gerou reações emocionadas por parte dos seguidores, que elogiaram o gesto e a bonita relação entre mãe e filha.