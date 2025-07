A expulsão surpreendente da semana: Quem deixou a casa mais vigiada do País?

Na gala deste domingo, 27 de julho, a casa mais vigiada do País teve de despedir mais uma concorrente. Luiza Abreu foi a escolhida pelo público para abandonar o Big Brother Verão após um intenso confronto de votos. Os portugueses foram chamados a decidir entre cinco participantes: Afonso Leitão, Bruna, Luiza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho, e o duelo final ficou reservado para Fábio e Luiza.

Fábio Paim, com uma votação de 43%, foi o concorrente que garantiu a sua permanência na casa, enquanto Luiza Abreu, com apenas 20% dos votos, foi a menos votada, resultando na sua expulsão. A diferença de votos foi significativa, refletindo o apoio maior por parte do público ao ex-jogador de futebol, enquanto a presença de Luiza na competição chegou ao fim.

Com esta expulsão, Luiza Abreu despede-se do Big Brother Verão e os restantes concorrentes seguem na disputa pelo grande prémio.

