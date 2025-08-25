É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos. E nós mostramos o pedido e o anel

João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e oficializou assim o romance que os une e que foi tornado público em direto, na gala do Big Brother Verão, em que Luíza foi a concorrente expulsa.

O vídeo do pedido de casamento foi partilhado pelo cavaleiro nas suas redes sociais, mostrando o momento de amor e o anel de noivado que Luíza usa orgulhosa no dedo.

«Sim 💍 com amor💜 S.U. 💜», lê-se na legenda da publicação partilhada por João Moura Caetano, com a música 'ponto de luz' de Sara Tavares, como fundo do momento.

Na caixa de comentários são várias as mensagens de parabéns e felicitações para os noivos: «Fico muito feliz por vocês, a luisa parece boa menina😍»; «Muitas felicidades, sejam muito felizes 🍀❤️»; Guardem o melhor para vocês. E sejam felizes ❤️», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais românticas de João Moura Caetano e Luíza Abreu.