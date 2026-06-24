Já nasceu a filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano. O nome escolhido tem um significado especial

Luiza Abreu e João Moura Caetano já são pais de uma menina, Maria Guiomar. O parto aconteceu esta terça-feira, dia 23, em Vila Nova de Gaia, no Norte do País, e o toureiro terá assistido ao nascimento da filha.

A escolha de Maria Guiomar tem um significado especial. Maria é uma homenagem à mãe de Luíza Abreu. Já Guiomar é uma homenagem á avó do cavaleiro.

A relação entre Luiza Abreu e João Moura Caetano tornou-se um dos temas mais mediáticos do Big Brother Verão, depois de se ter percebido que os dois mantinham, de facto, um relacionamento. A atenção em torno do casal aumentou devido ao facto de o cavaleiro tauromáquico ter sido, alegadamente, no passado, companheiro de Luciana Abreu, irmã da ex-concorrente.

Quando assumiu publicamente o namoro, durante uma das galas do Big Brother Verão, João Moura Caetano não escondeu a admiração pela companheira.

«A Luiza é uma pessoa com os sentimentos sempre pela positiva, com uma compaixão e uma capacidade de entreajuda brutais, para além de ser uma mulher muito bonita. É toda essa conjugação de sentimentos positivos e a ajuda que sempre me deu e continua a dar. A Luiza tem essa estrutura e transmite-me essa calma», declarou.

Agora, a história de amor dos dois deu o seu fruto mais especial com o nascimento de Maria Guiomar.