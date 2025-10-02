Luíza Abreu abre o coração e revela todos os detalhes do pedido de casamento de João Moura Caetano

Ao Minuto

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Luíza Abreu abre o coração e revela todos os detalhes do pedido de casamento de João Moura Caetano

Luíza Abreu abre o coração e revela todos os detalhes do pedido de casamento de João Moura Caetano

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão juntos há algum tempo e preparam-se para dar o nó. Conheça todos os detalhes do pedido de casamento.

Luíza Abreu conquistou o público com a sua participação no Big Brother Verão e são muitos aqueles que acompanham ao detalhe a sua história de amor com João Moura Caetano. Esta quinta-feira, 2 de outubro, a bailarina esteve no Bom Dia Alegria, do V+, a falar sobre o companheiro e sobre o pedido de casamento.

Zé Lopes e Merche Romero, apresentadores do formato, quiseram perceber o que é que fez com que Luíza se apaixonasse pelo toureiro. «A simplicidade dele, o carinho, ele é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, tem sempre uma palavra bonita e isso encanta-me nele», começou por dizer. «Ele gosta de mim e também me conquista», acrescentou.

A bailarina aproveitou a deixa para confidenciar como foi pedida em casamento. «Quando vi a caixa, pensei que era ele na brincadeira, que me ia dar uma pulseira porque já me tinha dado uma. Quando vi o anel, nem queria acreditar. Enquanto mulher, sempre sonhei ser pedida em casamento, o meu coração parou ali um momento», contou, entre risos.

Na mesma conversa, Luíza Abreu reagiu às críticas que tem recebido por estar noiva do ex-namorado da irmã, Luciana Abreu. Sem tabus, a ex-concorrente do Big Brother Verão falou sobre o assunto, e não deixou nada por dizer.

«A mim não me faz confusão nenhuma. Eu já disse isto, eu nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado. Eu já nem contacto tenho com a minha irmã há 10 anos. Não vejo o problema que as pessoas querem ver», disse. 

Já sobre o casamento, Luíza Abreu preferiu guardar segredo. «Saberão no momento certo», findou.

