Luíza Abreu assume namoro com ex da irmã Luciana Abreu e internet reage: «Quer tudo o que a irmã tem»

Luíza Abreu, expulsa do Big Brother Verão, foi recebida em estúdio por Maria Botelho Moniz, mas o momento ficou marcado pela inesperada aparição de João Moura Caetano, que oficializou publicamente o namoro com a ex-concorrente.

Após a confirmação da expulsão, Luíza Abreu mal teve tempo de reagir antes de ver o toureiro, que já manteve uma relação com a sua irmã, Luciana Abreu , surgir dos bastidores. Emocionada e visivelmente surpreendida, a bailarina abraçou-o com intensidade. Questionado por Maria Botelho Moniz sobre o gesto, João Moura Caetano afirmou: «Acho que está respondido» quanto à oficialização da relação, ao que Luíza acrescentou: «Acho que sim».

O cavaleiro explicou ainda: «Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e, quando se ama, é nestes momentos que se tem que dar a cara».

Reações e repercussão nas redes sociais

O momento foi partilhado pela TVI no Instagram, em formato reels, e rapidamente se tornou viral, acumulando mais de um milhão de visualizações e centenas de comentários.

Entre as mensagens de apoio, destacam-se frases como: «Que sejas muito feliz Luíza, foi um momento muito bonito» e «Viva o amor».

No entanto, também surgiram várias críticas e estranheza perante a relação: «Com tanto peixe no mar… foi logo o da irmã?», «Alguém não acha isso super estranho? Ele namorava com a irmã dela, parece uma novela» e «Ainda bem que a Luciana não permite que as filhas convivam com essa irmã, porque não é normal namorar com o ex da irmã».

A oficialização do namoro em direto não só agitou os fãs do programa como também gerou intenso debate online, dividindo opiniões e mantendo o casal no centro da atenção mediática.

Veja mais aqui:

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as imagens do momento surpreendente.