O que se passa entre eles? João Moura Caetano deixa mensagem a Luíza Abreu

Luíza Abreu está a viver momentos de tensão com Catarina Miranda e a concorrente de Almeirim não perdeu a oportunidade de a provocar com as notícias que a ligam ao cavaleiro João Moura Caetano. Depois disso, a equipa da irmã de Luciana Abreu veio fazer um comunicado, que recebeu uma reação de João Moura Caetano.

«A concorrente Catarina Miranda continua com ansiedade de ter protagonismo 24/7 e está de armas apontadas à nossa Luiza que, mais uma vez, e sem descer do salto, lhe pediu respeito e a colocou no devido lugar», lê-se no comunicado da equipa de Luíza Abreu.

«Trazer temas do exterior, além de feio, mostra desespero e desrespeito, desnecessários na minha opinião. Mas de facto a concorrente Catarina Miranda não tem nada que possa apontar à postura e elegância que a Luiza tem demonstrado ter, mesmo quando é permanentemente desrespeitada e perseguida por esta concorrente», acrescentou.

João Moura Caetano reagiu com uma mensagem misteriosa. «S. U.», escreveu o cavaleiro. Serão as iniciais de Sempre Unidos?

Recorde-se que João Moura Caetano terá mantido um namoro com Luciana Abreu e agora há notícias que falam de uma ligação especial do cavaleiro com a irmã, Luíza.

