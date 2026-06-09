Prestes a ser mãe, Luíza Abreu encanta fãs com fotos raras do barrigão de grávida. E há uma reação que não passou despercebida

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

Luíza Abreu está na reta final da gravidez e prepara-se para se estrear no papel de mãe muito em breve. A ex-concorrente do Big Brother Verão partilhou com os fãs uns dos últimos registos nesta fase tão especial, e o barrigão de grávida não passa despercebido.

«Está quase 💜⏳», escreveu, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos àquelas imagens. «A grávida mais linda ❤️», «Meu amor 😍 mais lindo 😍», «estás linda ❤️», «🙏barriguita mais lindaaaaa 😘», «Estás uma grávida linda, cheia de brilho e amor», «Está linda, tem uma boa energia, uma pele radiosa, um olhar tranquilo. A sua hora vai ser pequenina. A Maria Guiomar vai ser muito Abençoada e amada. Felicidades para os papás», «Está cada vez mais bonita desejo-lhe que tenha uma hora pequenina 😘», «Uma linda mamã com um ar tão sereno,desejo que a Maria Guiomar venha muito abençoada e muitas felicidades para os papás ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler naquela publicação.

Quem também não ficou indiferente àquela partilha tão especial foi Maria Botelho Moniz, a anfitriã do Big Brother Verão, reality show em que Luíza Abreu participou e onde se destacou. A apresentadora meteu um 'gosto' na partilha.

Recorde-se que Luíza Abreu vai ser mãe de uma menina, Maria Guiomar. A bebé é fruto do amor que a une a João Moura Caetano.