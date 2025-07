Luíza Abreu foi processada pelo próprio pai e ganhou o caso. Agora torna o caso público: «Por difamação, calúnia...»

Luíza Abreu revela detalhes sobre processo «Fui processada pelo meu pai e só o voltei a ver em tribunal».

Depois de, na rubrica «Curva da Vida», ter contado que fugiu de casa aos oito anos, Luíza Abreu voltou a abrir o coração no Big Brother Verão. Este domingo, dia 20 de julho, a concorrente revelou aos colegas que foi alvo de um processo judicial movido pelo próprio pai e que só o voltou a ver em tribunal, já com 31 anos.

«Eu, quando fui ao “Goucha”, foi o meu pai que me processou. A última vez que o vi, eu tinha oito anos de idade, voltei a vê-lo com 31. Mas ganhei a causa», contou Luíza, referindo-se à entrevista que deu ao programa da TVI.

Segundo explicou, o processo surgiu após uma notícia num canal concorrente, que envolvia a sua mãe. Luíza decidiu defendê-la publicamente. «Achei por bem ir defender a minha mãe, a dignidade e a honra dela. Era a única coisa que eu podia fazer», afirmou.

A entrevista no programa de Manuel Luís Goucha teve, segundo a própria, um grande impacto: «No canal da concorrência aquilo deu, imagina, 1 milhão de espectadores. Quando eu fui ao Goucha deu para aí 5 milhões, foi um impacto surreal. E eu consegui provar que a palavra dele não tinha credibilidade nenhuma.» Contou ainda que apresentou em tribunal documentos que sustentavam as suas declarações. «Eu nunca falei sem provar nada. Ao contrário de outras pessoas», sublinhou.

Durante a audiência, viveu um momento marcante ao reencontrar o pai. «Ele nunca se dirigiu a mim como filha, nem como nada. Era “essa”, “ela”, “aquela”…», recordou, visivelmente emocionada. A sua advogada acabou por confrontar o progenitor com a falta de relação: «Se você não vê a sua filha desde os oito anos de idade, hoje ela tem 31, o que é que você conhece da sua filha para ter tanta certeza que a intenção dela era difamá-lo?».

Apesar da dureza do processo, Luíza terminou com a certeza de que fez o que era certo: «Ganhei a causa. Tentei justificar o injustificável, que é tudo aquilo que eu passei na minha infância.»

Recorde a Curva da Vida de Luíza Abreu...

Luíza Abreu partilhou a sua Curva da Vida, num testemunho duro e emocionante: «Até aos oito anos fui vítima de violência doméstica. Foi aos meus oito anos no dia em que eu nasci, que a minha mãe teve coragem e saímos de casa para não mais voltar. A minha mãe salvou-nos».

«Aos meus 14 anos saímos do Porto e viemos para Lisboa. Começo a perder a minha identidade, deixo de ser chamada de Luísa e começo a ser chamada de outra coisa. Depois vêm as comparações e é muito ingrato. Mas eu sempre acreditei que havia lugar para mim», continuou Luíza.

A jovem acrescentou: «Aos meus 19 fico sem a minha independência, fiz-me à vida sem medo. Viajo para o Porto, a minha saúde começa a fragilizar-se, o meu cabelo começa a cair. Comecei a sofrer de anorexia nervosa. Não comia, ou quando comia deitava tudo fora. Saber que não tinha a minha mãe por perto mexeu com a minha cabeça».

«Quando soube que ia ser tia desmaiei de alegria, na minha segunda sobrinha lembro-me de ter pedido se podia ser madrinha, mas olharam para mim e perguntaram ‘o que é que tu tens? Ainda não percebeste que és a ovelha negra, o carrasco?' E eu saio de casa, com uma única mala», contou.

Luíza continuou: «Disse à minha mãe que não a estava a abandonar, mas a ir atrás do meu sonho. No dia do meu aniversário recebo uma chamada da minha mãe em que ela me diz ‘podes vir buscar a mamã?' E é a partir daqui que a história é contada ao contrário, começam as mentiras».

«E isto leva a minha mãe a um desespero tão grande que ela tentou pôr termo à vida dela. Encontro a minha mãe sem sentidos, eu reanimei a minha mãe. E quando tudo isto aconteceu eu vendo tudo e voltámos ao Porto», rematou a concorrente.