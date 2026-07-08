Luto. Ex-concorrente chora a perda da filha e a mensagem de despedida que deixou está a arrepiar a Internet

Paulo Sousa está a atravessar um momento de dor. Dois meses depois de ter anunciado que ia voltar a ser pai, o ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou com os seus seguidores que a mulher, Carla Teixeira, sofreu uma perda gestacional.

A notícia foi dada pelo próprio, através de uma partilha emotiva feita no Instagram, nesta terça-feira, dia 7 de julho. «A nossa Bendita. É com o coração completamente despedaçado que partilhamos a notícia mais difícil das nossas vidas. Hoje, despedimo-nos da nossa querida Bendita», começou por escrever.

E prosseguiu: «Durante 24 semanas, ela foi o nosso maior sonho. Encheu os nossos dias de esperança, amor, planos, sorrisos e da felicidade de imaginar o momento em que a teríamos nos nossos braços. Infelizmente, esse dia nunca chegou. Há dores que não se conseguem explicar. Há silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Hoje, vivemos a dor de perder uma filha que já era tão amada, tão desejada e tão nossa.»

Paulo Sousa confidenciou que a filha «deixou uma marca eterna nas vidas» dos pais, apesar de «nunca a terem podido ver crescer». «Ela será para sempre parte da nossa família, do nosso coração e da nossa história. Pedimos apenas que nos guardem nas vossas orações e que respeitem o nosso silêncio neste momento de luto», acrescentou.

«Bendita, serás para sempre o nosso maior amor, o nosso sonho mais bonito e a nossa eterna filha. Amar-te-emos para sempre. Até ao dia em que nos voltemos a encontrar. A Bendita não passou pelas nossas vidas. Ela mudou as nossas vidas para sempre», completou.