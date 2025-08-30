Ex-concorrente da Casa dos Segredos de rastos com morte inesperada: «Dói em cada parte de mim»

Juliana Leão vive um momento de grande tristeza. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 perdeu a tia, uma figura de grande destaque na sua vida.

A jovem recorreu ao Instagram para expressar a dor que sente, e deixou um desabafo emocionado. «Ainda não consigo acreditar. A vida roubou-me, de repente, a pessoa que me criou, que me ensinou a ser quem sou e que me deu um amor que não tem explicação», começou por escrever, numa publicação feita no Instagram.

Profundamente abalada, Juliana recordou a relação próxima que mantinha com a tia: «A minha tia partiu sem aviso, sem me dar tempo para um último abraço, e a dor que sinto não cabe em palavras. Nunca pensei ter de viver sem ti. Para mim, eras invencível, intocável, eterna. Sempre achei que estarias aqui, a segurar-me pela mão, a orientar-me, a ser a minha força quando eu não tivesse a minha».

Em tom de despedida, acrescentou ainda: «Nunca imaginei que este dia chegaria e que chegaria sem aviso, roubando-me o chão, roubando-me a paz. A dor que sinto é insuportável. Dói em cada parte de mim, dói respirar, dói existir sem ti. A casa ficou mais vazia, o mundo perdeu a cor e eu perdi a minha maior referência».

Veja aqui a mensagem em questão: