Luto. Estrela de reality show morre aos 36 anos de forma trágica

Cristina Sanz, estrela do reality show A Minha Vida com Síndrome de Down, do canal A&E, morreu esta segunda-feira, 6 de julho, aos 36 anos.

A notícia foi dada pela família de Cristina, através de uma partilha emotiva feita nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 8. «É com grande pesar que partilhamos a notícia de que a nossa filha, Cristina, morreu na manhã de segunda-feira. Ela sofreu uma paragem cardiorrespiratória súbita e foi levada de urgência para o hospital. Apesar de todos os esforços dos médicos para estabilizar o coração, ela não sobreviveu», começaram por referir.

«Estamos gratos por termos podido estar ao seu lado nos últimos momentos. A sua morte foi um choque total e inesperado. Guardaremos para sempre como um tesouro a dádiva da sua vida. Todos nós levaremos no coração os maravilhosos «momentos da Cristina» que ela nos proporcionou», findaram.

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O canal televisivo A&E, que transmitia o reality show em que Cristina Sanz participava, também reagiu à triste notícia. «Estamos muito tristes com a notícia da morte de Cristina Sanz, que tocou o coração de muitos durante a sua participação em A Minha Vida com Síndrome de Down. Estendemos as nossas mais sinceras condolências à sua família e a todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la e trabalhar com ela», lê-se, em comunicado.