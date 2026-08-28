É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

É uma presença discreta, mas que não passa despercebida. Ao lado de uma das figuras que conquistou o público português através da televisão, tem construído o seu próprio percurso longe dos holofotes. Apesar de ser companheira de um rosto bem conhecido, a sua vida profissional está ligada a áreas que poucos associariam à sua imagem.

O companheiro tornou-se mais conhecido do grande público depois de participar na 1.ª Companhia, da TVI, e desde então continua a despertar a curiosidade dos portugueses. Mas, desta vez, as atenções viram-se para a mulher que está ao seu lado.

Falamos de Madalena Fonseca, mulher do Comandante José Moutinho, que é apaixonada pelo mundo da arte e tem um percurso profissional bastante diversificado. Natural de Braga, foi construindo uma carreira que cruza diferentes áreas, com especial ligação ao setor têxtil, à moda e à imagem.

E é precisamente a sua profissão que pode surpreender muitos dos que apenas a conhecem através das redes sociais.

Madalena é Engenheira Têxtil e TSHST, conciliando uma formação e experiência de natureza mais técnica com a paixão pelo universo da moda e da imagem.

Mas este não é o único lado profissional da companheira de José Moutinho. Madalena é também Consultora de Imagem e Estilo, uma área na qual trabalha a valorização da imagem pessoal, tendo em conta as características, personalidade e necessidades de cada pessoa.

A sua experiência passa ainda pela Coloração Pessoal e pelo trabalho enquanto Personal Shopper, reforçando a ligação ao mundo da moda, da estética e do estilo.

O resultado é um percurso pouco convencional, que junta conhecimento técnico, criatividade e uma forte paixão pela imagem. Entre a engenharia têxtil e a consultoria de estilo, Madalena conseguiu reunir diferentes áreas de interesse numa carreira multifacetada.

Apesar da notoriedade do companheiro, mantém uma identidade profissional própria e um caminho construído à margem da exposição mediática.

Assim, para quem apenas conhece Madalena Fonseca como a mulher que acompanha uma das figuras mais conhecidas da televisão portuguesa, há muito mais para descobrir. Por detrás da discrição está uma profissional com várias especialidades e uma carreira que dificilmente seria adivinhada à primeira vista.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Madalena Fonseca e José Moutinho.