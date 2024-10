Mafalda Castro mostra nova foto do filho bebé: «O meu melhor amigo»

Mafalda Castro conta que adorou estar grávida, gostou do parto, mas o pós parto foi muito duro! - Veja a conversa completa

Mafalda Castro é a mais recente mamã da televisão portuguesa. A apresentadora tem partilhado vários registos do seu pequenos Manel.

Esta quarta-feira a apresentadora partilhou uma nova imagem de uma selfie com bebé: «Selfie com o meu melhor amigo», escreveu Mafalda Castro nas stories do Instagram.

A apresentadora do Big Brother Diário, esteve à conversa com Cláudio Ramos, onde falou abertamente sobre os últimos dias da sua gravidez: «O final da gravidez é muito intenso a nível hormonal. Já estava com medo de tudo. Já estava muito ansiosa que ele nascesse. (…) Mas depois é um impacto tão grande quando ele nasce que te esqueces de tudo o que pensaste antes», relembrou.

A gravidez e o parto

Apesar de ser uma gravidez muito esperada, recorde-se que Mafalda Castro foi obrigada a afastar-se dos ecrãs no final do ano passado devido a um descolamento da placenta, que tornou a gravidez de risco.

A influenciadora digital, apresentadora de televisão e radialista recorda o parto e o momento em que conheceu o pequeno Manel: «Foi natural. (…) Começou mais ou menos às 11h da manhã e às 17h50 ele nasceu. (…) O meu maior medo não era físico, era eu achar que não estava preparada para o impacto emocional de porem ele (o bebé) em cima de mim. (…) Mas estava. (…) Foi o momento mais incrível da minha vida».

O pós-parto e a nova vida como mãe

Agora, a viver o pós-parto, Mafalda encontra-se numa fase de autodescoberta: «Eu ainda não sei quem é esta Mafalda (…). Eu vejo-me antes e penso “quem é que é esta pessoa?”. Mas também ainda não sei quem é que sou agora. Não há mal, nem há pressa. Agora sou só mãe dele», confessou.

A apresentadora afirma ter tido medo, descrevendo os primeiros dias como sendo fisicamente e emocionalmente desafiantes: «Eu cheguei a não ter vontade de comer nada naqueles dias. Nesses primeiros dias tive mesmo medo de mim».

Mafalda Castro contou como tem sido a sua rotina agora com um bebé na sua vida, destacando o papel do seu namorado, Rui Simões, neste processo: «O Rui é incrível. (…). Nós dividimos sempre. Eu sei que ele trata dele como eu trato dele. (…) Eu acho que é importante deixarmos o outro, tanto ele a mim como eu a ele, errar. (…) Ele está a aprender a ser pessoa, a ser bebé, e nós estamos a aprender a ser pais com ele (…)».

Pressões e Futuro Profissional

Quando questionada se sentia pressão para voltar à sua forma física anterior, Mafalda respondeu: «Não. Zero. (…) Nós somos tão duros connosco, com o nosso trabalho, (…) que eu queria fazer mais ou menos as pazes com o meu corpo e dar-lhe tempo».

Mafalda Castro refere que, por enquanto, não pensa em aumentar a sua família, sendo ainda «muito cedo» nas suas palavras.

Embora não tenha uma data marcada para regressar à televisão, Mafalda Castro garantiu que a motivação «vai ser igual ou maior ainda».