O que esperar do novo Big Brother? Mafalda Castro levanta a ponta do véu!

Mafalda Castro será uma das apresentadoras da nova edição do «Big Brother» 2023 - que estreia dia 10 de setembro - dando a cara pelos diários, ao fim da tarde.

Em declarações exclusivas ao digital da TVI, na gala do Palácio das Estrelas, Mafalda Castro levantou a ponta do véu do que se pode esperar desta nova edição.

«Não posso contar quase nada, que é a magia disto tudo. Mas acho que as pessoas podem esperar muita companhia, trazer novas pessoas que fazem parte da nossa vida todos os dias, novas histórias, novos amores, novas discussões. É tudo novo com muita emoção como sempre», revelou.

A apresentadora falou também do que é mais prazeroso para si neste desafio: «É estar todos os dias e dar as últimas imagens do que está a acontecer no momento, é sempre muito especial».

«É uma altura do dia que marca também o regresso a casa das pessoas, é saber que faço parte daquele momento de relaxar um bocadinho, ligar a TV e ver o Big Brother», sublinhou.

Mafalda Castro garantiu que esta nova edição será «surpreendente» e acrescentou: «Vai ser aquilo que toda a gente vai falar e toda a gente tem que ver para pertencer às conversas».

Sobre os novos concorrentes, a expectativas da apresentadora são elevadas: «Espero que venham sem preconceitos nenhuns e sem medos de serem eles próprios, porque é isso que nós queremos, que sejam pessoas reais», rematou.

Veja o vídeo das declarações de Mafalda Castro em cima!