Estas são as fotos mais doces de Manel, o bebé de Mafalda Castro, que está a conquistar a internet

Mafalda Castro mostra novos registos do filho Manel e encanta os seguidores.

Mafalda Castro atravessa uma das fases mais especiais da sua vida: a maternidade. A apresentadora da TVI, rosto habitual do Big Brother, é uma das mais recentes mamãs da televisão portuguesa e tem partilhado com os seguidores vários momentos ternurentos ao lado do pequeno Manel.

Desde o nascimento do bebé, Mafalda tem revelado, através das redes sociais, alguns dos primeiros capítulos desta nova etapa. As publicações têm sido marcadas por imagens delicadas, gestos de carinho e uma evidente felicidade no olhar da apresentadora.

Nas últimas partilhas, é possível acompanhar a evolução de Manel, desde os primeiros dias até aos mais recentes sorrisos e expressões curiosas. Fotografias que “derretem corações” e que rapidamente se enchem de reações positivas e mensagens de afeto por parte dos fãs.

A cumplicidade entre Mafalda e o filho não passa despercebida. A apresentadora tem mantido um registo discreto, mas próximo, mostrando o lado mais genuíno da maternidade e conquistando ainda mais o carinho do público.

Num momento em que concilia a vida pessoal com os desafios profissionais, Mafalda Castro continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do pequeno ecrã — agora também no papel de mãe.

Esta foi a mais recente partilha da apresentadora com o filho, numa escapadinha a três, num hotel em Évora: