Apresentadora da TVI revela: «Depois admiro-me quando alguém na rua diz que quando estava grávida estava com um “granda pipo”»

O mais recente episódio do podcast Bate Pé, conduzido por Mafalda Castro e Rui Simões, trouxe uma mistura de humor e crítica social que está a dar que falar. Entre risos e reflexões, o casal abordou temas como a recriação dos Batanetes, a exposição de influencers e as peculiaridades dos supermercados.​

Ao partilhar um short sobre o mais recente episódio do podcast, a apresentadora escreveu: «Eu conto estas histórias no podcast e depois admiro-me quando alguém na rua me aborda e diz que quando estava grávida estava com um “granda pipo"». Mas qual o motivo?

Mafalda Castro partilhou um momento insólito da sua adolescência que arrancou gargalhadas aos fãs. A apresentadora revelou que, numa tentativa criativa de não perder um único instante de um possível concerto a que ia dos Jonas Brothers, decidiu testar a eficácia de uma fralda: «Houve uma vez que os Jonas Brothers eram para vir cá, quando eu era jovem eu até experimentei fazer xixi numa fralda para ver se aguentava», partilhou.

A história insólita tornou-se um dos momentos mais comentados do episódio, reforçando o lado descontraído e bem-humorado que caracteriza o podcast.

Ainda neste episódio, Rui Simões partilhou uma experiência curiosa: «Fui a um supermercado que parecia um labirinto, e no final, nem consegui encontrar o que procurava». Mafalda acrescentou com humor: «É como aqueles vídeos no TikTok que parecem mentira, mas afinal são verdade».

O episódio também contou com uma crítica bem-humorada à cultura de exposição nas redes sociais: «Hoje em dia, parece que toda a gente quer dar 'expose' a alguém, mesmo que não haja motivo"» comentou Rui, arrancando gargalhadas de Mafalda e dos ouvintes.​

Com a habitual química entre o casal, o episódio equilibra momentos de descontração com observações pertinentes sobre o quotidiano. Para quem procura uma abordagem leve e divertida aos temas do dia-a-dia, este episódio de Bate Pé é uma escolha acertada.​