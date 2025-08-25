Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Mafalda Castro celebra 31 anos com declaração de amor emocionante de Rui Simões

Mafalda Castro completou 31 anos e recebeu uma mensagem especial do companheiro, Rui Simões, que derreteu os seguidores nas redes sociais. O casal, que tem um filho em comum, o pequeno Manel, mostrou mais uma vez a forte ligação que os une.

No Instagram, Rui Simões partilhou uma story com palavras carregadas de afeto: «Mafalda Castro. 31 anos feitos hoje. Uma das pessoas que me faria desistir do padel. Ela é a minha resposta à pergunta "o que precisas para ser feliz?" Parabéns, meu amor».

A apresentadora da TVI vive uma fase feliz, equilibrando a maternidade com a carreira televisiva, e não deixou passar despercebida a onda de mensagens de parabéns que recebeu dos fãs e amigos.