Mafalda Castro faz revelações sobre o novo «Big Brother». Fique a par de tudo!

Mafalda Castro faz revelação sobre estreia do «Big Brother»!

Setembro está a chegar e com ele vem também uma nova edição do «Big Brother». Mafalda Castro fez algumas revelações sobre este regresso, esta terça-feira no programa «Dois às 10».

«O Big Brother está quase a chegar. Eu vou apresentar os diários e a Marta Cardoso o TVI Extra com todas as imagens do Big Brother», revelou.

A apresentadora acrescentou: «Os diários é ao fim da tarde e o TVI extra ao final da noite, a Marta Cardoso volta com muitas novidades».

«Estou muito contente com este novo desafio, o BB é sempre especial. Foi o que nos trouxe a esta casa», rematou Mafalda Castro.

