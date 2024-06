Cristina Ferreira envia presente especial a Mafalda Castro e deixa mensagem ternurenta: «Palavra de Cristina»

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

Têm sido dias de pura ternura! A vida de Mafalda de Castro mudou com a chegada do primeiro filho, juntamente do namorado Rui Simões.

Na sua rede social pessoal, Mafalda de Castro tem partilhado alguns registos amorosos destes primeiros dias de maternidade.

Hoje, dia 25 de junho, a apresentadora mostrou um presente único que recebeu por parte da amiga e patroa, Cristina Ferreira: um ramo de flores, acompanhado por um bilhete, no qual se pode ler: «Manuel, bem-vindo. Não me conheces, mas vais ouvir falar de mim sempre que chorares porque a tua mãe ou o teu pai vão trabalhar. A culpa é da Cristina, dirão. Acredita que o que eles fazem fez com que muita gente torcesse pela tua felicidade. Trabalham na televisão. Por isso também já és conhecido. Espero que tenhas uma vida muito feliz e que não dês muito trabalho aos dois. Se o fizeres vais ser tema de podcast, é melhor não fazeres asneiras. Palavra de Cristina» Veja aqui: