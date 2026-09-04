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De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente» - Big Brother
Mafalda Castro
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Mafalda Castro recorreu às redes sociais para se despedir de alguém que fez parte da sua vida durante vários anos, numa publicação marcada pela emoção e pela saudade.

Mafalda Castro está de luto e recorreu às redes sociais para partilhar uma sentida mensagem de despedida. A apresentadora e influenciadora publicou um carrossel de fotografias ao lado de alguém muito especial, a sua gatinha de estimação, e recordou, com emoção, os anos que passaram juntas.

«Melinha. Não sei o que é ser adulta e ter a minha casa sem ti. Não sei o que é chegar de um dia de trabalho sem estares à minha espera. Nem andar pela casa sem a minha sombra, que eras tu», começou por escrever.

A ex-apresentadora dos Diários do Big Brother recordou depois alguns dos pequenos momentos do dia a dia que partilhavam e que ganharam agora um significado ainda maior.

«Crescemos juntas. Adorei cuidar de ti. Adorei dar-te água do teu copo favorito, várias vezes por dia. Adorei comprar-te a tua comida favorita», confessou.

A apresentadora falou ainda da rotina que tinham e de como Melinha fazia parte dos seus dias.

«Adorei acordar com o teu miar quando sentias que já me estava a mexer e prestes a acordar. Adorei ser o teu colo e conforto. Também foste o meu», acrescentou.

Na publicação, Mafalda Castro não escondeu a dor perante a perda e confessou que gostaria de ter tido mais tempo ao lado de Melinha.

«Tudo o que vivemos, passou em cinco minutos. Adoro-te e queria cuidar de ti muito mais tempo. Não foi suficiente», terminou.

Veja a publicação aqui:

A publicação foi acompanhada por várias fotografias amorosas que recordam a relação especial entre Mafalda Castro e Melinha, numa despedida que deixou evidente o impacto da perda na vida da apresentadora.

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Temas: Mafalda Castro Luto

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