Mafalda Castro anuncia gravidez! Veja as primeiras imagens

Mafalda Castro arrasa na Gala "Palácio das Estrelas" com um look elegante e um pormenor inesperado!!

Mafalda Castro anunciou que está grávida! A apresentadora da TVI e o companheiro, Rui Simões, vão ser pais pela primeira vez. O casal partilhou a boa notícia com os seguidores através das redes sociais, com um vídeo de uma ecografia.

«Temos um novo som favorito. O nosso Baby Boy chega em 2024 e estamos muito felizes», escreveram na legenda da publicação, revelando ainda que será mãe de um menino.

No vídeo é possível ouvir as batidas do coração do filho e o entusiasmo de Mafalda Castro: «Vou ouvir isto 300 vezes por dia. Vou meter como toque do telemóvel», disse a apresentadora.

Veja o vídeo partilhado por Mafalda Castro:

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de amor e desejos de felicidades para a apresentadora. Esta tarde, o final do Diário do Big Brother, Alice Alves fez questão de deixar uma mensagem para Mafalda Castro. Veja aqui: