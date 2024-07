Mafalda Castro derrete seguidores com nova fotografia do filho: «Melhor coisa do mundo…»

«A grávida mais bonita». Mafalda Castro deslumbra em nova fase da vida. Veja as fotos da barriguinha!

Mafalda Castro exibe «barriguinha de grávida» na festa dos 31 anos da TVI! Veja as imagens arrasadoras

Direto ao telefone: Mafalda Castro esclarece escolha do nome do filho!

Cláudio Ramos sobre o filho de Mafalda Castro: «Já nasceu com um Iphone na mão»

Mafalda Castro e Rui Simões estão a viver a fase mais feliz das suas vidas. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora da TVI tem se mostrado radiante com o nascimento do pequeno Manel e partilha com os fãs algumas fotografias ternurentas.

Esta sexta-feira, 12 de julho, Mafalda Castro partilhou mais um registo com o filho ao colo e derreteu os seguidores.

«Melhor coisa do mundo», escreveu Mafalda Castro.

Veja a fotografia: