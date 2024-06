Mafalda Castro e Rui Simões já são pais! Veja a primeira foto do filho do casal

Mafalda Castro e Rui Simões deram as boas-vindas ao seu primeiro filho no dia 20 de junho e partilharam a novidade nas redes sociais.

A apresentadora do "Big Brother" anunciou o nascimento através do Instagram, onde partilhou a primeira foto do bebé Manuel: “A 20 de Junho nasceu a nossa pessoa favorita”.

Rui Simões também manifestou a sua felicidade nas redes sociais: “A 20/06/2024, às 17:50 horas, nasceu o meu melhor amigo”, escreveu na sua página de Instagram.

Esta nova fase na vida de Mafalda e Rui tem sido recebida com muito carinho por todos os seus seguidores.