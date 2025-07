Pânico! Apresentadora da TVI relata susto: «Deitei muito sangue e comecei aos gritos ‘Ajuda-me'»

Mafalda Castro arrasa na Gala "Palácio das Estrelas" com um look elegante e um pormenor inesperado!!

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

Que amor! Mafalda Castro partilha as primeiras fotos de Natal em família com o filho

Mafalda de Castro recorreu esta quarta-feira, 24 de julho, à sua conta de Instagram para relatar um acidente doméstico que viveu.

A apresentadora explicou, num vídeo partilhado no instagram, que tudo aconteceu enquanto estava a aproveitar o dia para tratar das lides domésticas. “Estava a arrumar a entrada de casa e o Rui (companheiro de Mafalda) meteu no chão as portas, que ainda não estão montadas, da casa de arrumos que ele está a construir”, começou por contar. “Eu bati com o pé numa delas. Deitei muito sangue e comecei aos gritos: ‘Rui, ajuda-me'”, revelou entre risos e confessou que, no início, o namorado nem estava a perceber a gravidade da situação: “Estava a escorrer sangue.”

Mafalda, afirma ainda que, chamou reforços para resolver o assunto e verificar se está tudo bem “Como um bebé que sou, os meus pais estão a vir ter comigo para ver se preciso de levar um ponto ou não”, confessou.

Mafalda, afirma ainda que, chamou reforços para resolver o assunto e verificar se está tudo bem “Como um bebé que sou, os meus pais estão a vir ter comigo para ver se preciso de levar um ponto ou não”, confessou.

Apesar de não ter pânico ao ver outras pessoas feridas, a apresentadora revelou que reage mal quando se trata de si própria: “Nada dos outros me faz impressão. Vejo pessoas a vomitar, com sangue, tudo… Quer dizer, claro que me faz impressão, mas não tenho nenhuma reação. Mas comigo, quando vejo sangue em mim, fico maldisposta.”

A partilha descontraída rapidamente gerou elogios relativamente à boa disposição de Mafalda, mesmo perante um cenário menos favorável.