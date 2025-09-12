Idênticas! Mafalda Castro descobre sósia que é amiga de uma estrela mundial

Mafalda Castro descobriu uma coincidência inédita. Enquanto navegava pelo Instagram, a apresentadora da TVI descobriu que tem uma sósia e é amiga próxima de uma artista mundialmente conhecida.

A revelação foi feita pela própria. Mafalda Castro partilhou uma fotografia no Instagram em que Dua Lipa, cantora albanesa, surge ao lado de duas amigas. Uma delas é muito parecida com a estrela da televisão portuguesa. «Quem é esta pessoa e porque é que somos iguais?», brincou Mafalda, na legenda daquela publicação.

Descobrimos quem é a sósia de Mafalda Castro. Trata-se de Olivia Moss, é criadora de conteúdos digitais e conta com 25 mil seguidores nas redes sociais.

Veja as fotos de Liv Moss e de Mafalda Castro na galeria que preparámos para si e veja como são parecidas.