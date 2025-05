Após revelar doença preocupante, Mafalda Diamond dá detalhes sobre o tratamento

Há cerca de um ano, Mafalda Diamond revelou que tinha sido diagnosticada com alopecia. A confissão foi feita durante a participação da jovem, de 21 anos, no Dilema, da TVI. «Eu estou com extensões, eu estou sem cabelo. Estou com alopecia. Não tenho cabelo», disse, na altura, à conversa com Marie, outra concorrente do reality show.

Agora, numa partilha com os fãs, Mafalda Diamond falou sobre a doença e revelou como está a correr o tratamento. «Está bem melhor. Dá para ver na raíz como é que está agora (o cabelo). No final deste tratamento, mostro-vos. Estou a fazer um segundo tratamento de seis meses», disse, em resposta a uma pergunta de um fã que frisou que «mal se nota» que a jovem tem alopecia.

No vídeo, gravado no carro, Diogo Marcelino aproveitou para brincar com a namorada: «Minha carequinha». Mas Mafalda Diamond não se deixou ficar: «Por acaso, ele como é alto tem uma visão muito boa e viu como eu tinha o cabelo no Dilema e vê como é que ele está agora, está muito melhor».



O romance depois do Dilema

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino já se conheciam antes de entrarem no Dilema, no verão de 2024, mas a experiência aproximou-os e, cá fora, acabaram por assumir um relacionamento. Nas redes sociais, são várias as publicações que fazem juntos e onde se mostram inseparáveis.

Recorde que na altura em que Mafalda saiu do programa, deu uma entrevista no Dois às 10, em que Diogo Marcelino foi tema de conversa. Nesse dia, Mafalda Diamond garantiu que eram apenas amigos, mas admitiu que deram alguns beijos. Confessou ainda que dentro da casa, houve um beijo que ninguém viu!