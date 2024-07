Mafalda Diamond é concorrente do Dilema! Mas o pai também! As emoções que marcam a gala

Mafalda Diamond é uma das concorrentes deste novo desafio e trouxe um familiar consigo. A ex-concorrente do Big Brother 2022 entrou no «Dilema» com o seu pai, David Diamond.

Mafalda Diamond, concorrente de 21 anos, natural do Porto, onde vive atualmente com os pais e o irmão. Ficou conhecida pela sua participação no Big Brother 2022, onde se destacou pelo seu temperamento e por ser bastante interventiva.

É estudante de Gestão na Faculdade de Economia do Porto e está neste momento a terminar o programa Erasmus na Polónia. É apaixonada por maquilhagem, sexologia e redes sociais. Preocupa-se bastante com o bem-estar físico e mental. Entra neste desafio impulsionada pelo pai, que tem o sonho de entrar num Reality Show.

David Diamond, concorrente de 56 anos, natural do Porto, vem de uma família numerosa e rodeado de mulheres. Empresário de sucesso, encontra na família a sua razão de viver. Entra neste desafio com a filha, Mafalda Diamond, mas assume que vem para viver a experiência a 100%, mesmo que seja preciso chocar de frente com a filha! Descreve-se como uma pessoa lutadora e não esconde a ambição de vencer o prémio final e tornar-se famoso. Não tem nenhuma estratégia definida, mas quer conquistar o público!

Recorde-se que o «Dilema» é uma produção da Endemol, no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros. Partilham o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de até 50.000€.